Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине вскоре начнут задерживать на улицах пожилых граждан и направлять их на военную службу. Такое мнение выразил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с «Ридусом».

Он прокомментировал недавно принятый Верховной радой закон, который разрешает гражданам Украины старше 60 лет вступать в ряды Вооружённых сил. По словам Рогова, этот документ — лишь первый шаг к обязательному призыву пожилых людей.

«Новый закон принят, чтобы сначала разрешить пожилым людям служить в ВСУ, а потом уже обязать граждан старше 60 лет служить в рядах Украинской армии», — уверен он.

Эксперт также предположил, что подобные законодательные инициативы вскоре коснутся и женщин, которых могут мобилизовать на фронт. Он охарактеризовал происходящее как очередной этап масштабного «зачищения» украинской территории от населения.