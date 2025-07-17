Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 08:09

Рогов сообщил, что военкоматы на Украине нацелились на «отлов» пенсионеров на улицах

Рогов: Украинские ТЦК могут скоро начать отправлять пенсионеров на фронт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине вскоре начнут задерживать на улицах пожилых граждан и направлять их на военную службу. Такое мнение выразил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с «Ридусом».

Он прокомментировал недавно принятый Верховной радой закон, который разрешает гражданам Украины старше 60 лет вступать в ряды Вооружённых сил. По словам Рогова, этот документ — лишь первый шаг к обязательному призыву пожилых людей.

«Новый закон принят, чтобы сначала разрешить пожилым людям служить в ВСУ, а потом уже обязать граждан старше 60 лет служить в рядах Украинской армии», — уверен он.

Эксперт также предположил, что подобные законодательные инициативы вскоре коснутся и женщин, которых могут мобилизовать на фронт. Он охарактеризовал происходящее как очередной этап масштабного «зачищения» украинской территории от населения.

Украинец виртуозно сорвал охоту военкомов и избежал мобилизации, предъявив им за русский язык
Украинец виртуозно сорвал охоту военкомов и избежал мобилизации, предъявив им за русский язык

Кажется, что мобилизации на Украине не видно конца и края. Ранее Владимир Зеленский в 16-й раз призвал Верховную раду продлить военное положение в стране. В связи с этим сотрудники ТЦК получат возможность вылавливать людей с улиц до 5 ноября.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar