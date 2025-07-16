Украинец виртуозно сорвал охоту военкомов и избежал мобилизации, предъявив им за русский язык
В Харькове мужчина сделал замечание сотрудникам ТЦК, разговаривающим на русском
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В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) продолжают вылавливать мужчин, которых можно отправить на передовую. Но в это раз военкомы решили не мобилизовывать мужчину, который упрекнул их в незнании украинского языка, сообщает издание «Страна.ua».
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Военкомы встретили местного на улице, подошли ради проверки документов, но в итоге получили втык за разговоры на русском. Украинец негодовал из-за того, что сотрудники ТЦК говорят на чужом языке.
«Украинский язык, ты на Украине. Ты на Украине! Зачем ты ко мне на русском обращаешься?», — сказал мужчина.
Один из сотрудников ТЦК объяснил свою позицию тем, что Харьков традиционно является русскоязычным городом. Тем не менее местный житель настаивал, чтобы к нему обращались как следует. В итоге военкомы не стали спорить с мужчиной, задерживать его тоже не решились и просто уехали.
Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается активная продажа пресс-карт, которые позволяют людям представляться журналистами. Эти карты служат своего рода «защитой» от мобилизации, упрощая прохождение блокпостов и взаимодействие с территориальными центрами комплектования.