Украинцы за день становятся журналистами, чтобы получить «оберег» от мобилизации

На украинских интернет-площадках появились предложения о продаже пресс-карт, которые позволяют людям выдавать себя за журналистов. Это облегчает прохождение блокпостов и служит защитой от обязательной мобилизации, сообщает РИА «Новости».

Продавцы уверяют, что «статус журналиста» упрощает взаимодействие с военными комиссариатами. При этом конкретное название СМИ не указывается, но на документах значится отметка «Свидетельство Министерства юстиции Украины».

Одно из подобных предложений включает однодневные платные курсы стоимостью 1,5 тысячи гривен (около 3 тысяч рублей). По их окончании обещают выдать удостоверение независимого корреспондента, пресс-карту и договор о сотрудничестве с редакцией. Рекомендуется всегда носить удостоверение вместе с водительскими правами, поскольку, по словам организаторов, наличие документа якобы гарантирует уважение к вашим правам. Утверждается, что нападение на журналиста приравнивается там к нападению на полицейского. Кроме того, редакция может выдать такому сотруднику травмат.

Однако открытые данные свидетельствуют, что СМИ, на которое оформлены эти документы, уже ликвидировано. Его руководитель, Руслан Гуськов, фигурирует в нескольких судебных процессах, включая дело за неповиновение правоохранителям, что ставит под сомнение эффективность всей системы.