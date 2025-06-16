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16 июня, 13:09

Украинец женился на тёще ради побега в Европу от мобилизации

Обложка © freepik / prostooleh

Обложка © freepik / prostooleh

На Украине мужчина женился на тёще, чтобы пересечь границу и скрыться в одной из европейских стран от насильственной мобилизации. Однако парочку задержали пограничники. Их историю публикует украинская Госпогранслужба.

«На одном из пунктов пропуска пограничники задержали супругов, 29-летнего мужчину и 47-летнюю женщину, направлявшихся за границу. По легенде – большая любовь, несмотря на значительную разницу в возрасте с невестой», — уточнили в ведомстве.

Регистрацией брака мужчина собирался обойти ограничения, действующие для выезда из страны для призывников. Раскусить молодожёнов помог тщательный допрос, оба нарушителя путались в деталях и давали противоречивые показания. В итоге выяснилось, что «жена» на самом деле является тёщей новоиспечённому «супругу».

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Ранее сообщалось, что на Украине учительница географии из Винницкой области в свободное от работы время решила заработать, организовав незаконную переправку мужчин призывного возраста через границу. За свои услуги она просила 16 тысяч долларов.

Татьяна Миссуми
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