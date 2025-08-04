Украинские военные сдаются в плен ВС России из-за «мясных штурмов», на которые их отправляет командование, а также по другим причинам. Как сообщили в силовых структурах РФ, солдаты ВСУ готовы сложить оружие, чтобы выжить.

«Принудительная мобилизация, отсутствие адекватного командования и мотивации, мясные штурмы и многие другие причины становятся поводом, чтобы украинский мобилизованный принял решение покинуть свою часть ради сохранения жизни, либо сдаться в плен», — передаёт ТАСС.

Так, собеседник привёл в пример 155-ю бригаду ВСУ. Хоть военнослужащие в её составе и были обучены во Франции, но после прибытия на передовую они разбежались. Причём немногие из дезертиров пожалели о своём решении.