Названы четыре основные причины сдачи в плен солдат ВСУ
ТАСС: Военные ВСУ стали сдаваться в плен ВС России из-за мясных штурмов
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Украинские военные сдаются в плен ВС России из-за «мясных штурмов», на которые их отправляет командование, а также по другим причинам. Как сообщили в силовых структурах РФ, солдаты ВСУ готовы сложить оружие, чтобы выжить.
«Принудительная мобилизация, отсутствие адекватного командования и мотивации, мясные штурмы и многие другие причины становятся поводом, чтобы украинский мобилизованный принял решение покинуть свою часть ради сохранения жизни, либо сдаться в плен», — передаёт ТАСС.
Так, собеседник привёл в пример 155-ю бригаду ВСУ. Хоть военнослужащие в её составе и были обучены во Франции, но после прибытия на передовую они разбежались. Причём немногие из дезертиров пожалели о своём решении.
Ранее в Верховной Раде сообщили, что количество дезертиров в украинской армии близится к 400 тысячам. Многие солдаты чувствуют деморализацию из-за отношения командования, рассматривающего их как животных. При этом политика на Украине сосредоточена не на устранении проблемы, а на подавлении жалоб, что приводит к неудачам на фронте.