Пленный Литвиненко: ВСУ создают подразделения из пойманных дезертиров

Украинское командование сформировало несколько батальонов, состоящих из военнослужащих, ранее дезертировавших из рядов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил украинский военнопленный Сергей Литвиненко, который находился в одном из таких подразделений, пишет РИА «Новости».

По словам Литвиненко, в подобных батальонах созданы особые условия, чтобы предотвратить новые побеги.

«Меня и половину ещё ребят отвезли в город Ровно, в 169-й резервный батальон. В этом батальоне проживает свыше 2000 человек. Это все люди, которые уже были в СЗЧ (самовольное оставление воинской части. — Прим. Life.ru)», — рассказал пленный.

Литвиненко добавил, что, по информации от сослуживцев из 169-го резервного батальона, существуют ещё три аналогичных подразделения: в Умани, Львове и Черкассах, где созданы условия, препятствующие дезертирству.