Депутат Верховной Рады Анна Скороход сообщила, что количество дезертиров в украинской армии близится к 400 тысячам. Многие солдаты чувствуют деморализацию из-за отношения командования, рассматривающего их как животных.

Она отметила, что число военнослужащих, покинувших армию, продолжает увеличиваться. При этом командование не предпринимает никаких действий для решения этой проблемы. Скороход подчеркнула, что политика на Украине сосредоточена не на устранении проблемы, а на подавлении жалоб, что приводит к неудачам на фронте.

«Мы видим и проблемы с самовольным оставлением части (СОЧ). Мы должны также осознавать, что цифры по СОЧ на сегодняшний день, они подобрались к 400 тысячам», — сказала Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.

По её мнению, главные причины дезертирства — это моральная и физическая усталость. Кроме того, плохие отношения с командованием также способствуют этому процессу. Скороход утверждает, что такое отношение командиров к рядовым солдатам заставляет их предпочитать дезертировать, «чем быть убитым в затылок».