Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 06:14

Женщин-военных ВСУ вызвали из отпуска и перебросили в село под Харьков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Украинское командование приступило к экстренному отзыву женщин-военнослужащих из отпусков для их передислокации в район села Старица, расположенного в Харьковской области. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные российскими силовыми структурами агентству ТАСС.

«Согласно сообщениям военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады, прибывших на усиление позиций ВСУ в районе Старицы, всех их вызвали из отпусков, в том числе женщин-военнослужащих», — сообщили представители российских ведомств.

Силовики доложили о критической ситуации с потерями в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, которая находится в Липцах Харьковской области, что вынуждает командование украинской армии принимать меры по выводу пострадавших подразделений для их восстановления и подготовки к следующим боям.

Боёв нет, награды есть: ВСУ бросили деморализованную бригаду под Харьков
Боёв нет, награды есть: ВСУ бросили деморализованную бригаду под Харьков

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ установили контроль над пограничным пунктом Гоптовка, расположенным в Дергачёвском районе Харьковской области. В настоящее время эта территория и прилегающие к нему районы остаются под контролем российских формирований.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar