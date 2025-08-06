Украинское командование приступило к экстренному отзыву женщин-военнослужащих из отпусков для их передислокации в район села Старица, расположенного в Харьковской области. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные российскими силовыми структурами агентству ТАСС.

«Согласно сообщениям военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады, прибывших на усиление позиций ВСУ в районе Старицы, всех их вызвали из отпусков, в том числе женщин-военнослужащих», — сообщили представители российских ведомств.

Силовики доложили о критической ситуации с потерями в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, которая находится в Липцах Харьковской области, что вынуждает командование украинской армии принимать меры по выводу пострадавших подразделений для их восстановления и подготовки к следующим боям.