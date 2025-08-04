Важнейший пограничный пункт в Харьковской области перешёл под контроль Армии России
Военкоры Русской весны: ВС РФ взяли под контроль КПП Гоптовка под Харьковом
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Вооружённые силы РФ заняли пограничный контрольно-пропускной пункт Гоптовка, расположенный в Дергачёвском районе Харьковской области. Об этом сообщают «Военкоры Русской весны».
Украинские военные, по имеющимся данным, несколько раз нанесли удары по территории КПП, пытаясь уничтожить объект после его потери. На данный момент российские подразделения продолжают удерживать контроль над участком и прилегающими районами.
КПП Гоптовка (Харьковская область, граница с РФ) — важный пограничный пункт на трассе Харьков-Белгород, используемый для контроля перемещений, логистики и гуманитарных операций. Для украинских войск он имеет стратегическое значение как точка мониторинга границы и предотвращения проникновения противника. Переход КПП под контроль РФ означает угрозу логистике и снабжению ВСУ в Харьковской области. Потеря КПП значительно усилит позиции РФ в приграничье.
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