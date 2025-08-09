Эксперт назвал ключевой город, определяющий исход в битве за Донбасс

Освобождение Красноармейска (Покровска) станет переломным моментом в битве за Донбасс. Об этом британский аналитик Александр Меркурис сообщил в своём YouTube-канале.

«Теперь, если Покровск (Красноармейск. — Прим. Life.ru) падёт, как я уже сказал, вся линия обороны начнёт рушиться», — сказал эксперт.

По его мнению, возможное скорое освобождение этого стратегического узла могло стать одним из факторов, побудивших администрацию президента США Дональда Трампа активизировать переговорный процесс с Россией. Красноармейск, расположенный в 66 км от Донецка, является ключевым опорным пунктом украинской группировки «Хортица» и важным транспортным узлом Донбасса.

Меркурис отмечает, что взятие этого города российскими войсками может привести к прорыву всей линии обороны ВСУ в регионе. В настоящее время за Красноармейск продолжаются интенсивные бои.