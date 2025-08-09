Эксперт назвал ключевой город, определяющий исход в битве за Донбасс
Обложка © Telegram/ Минобороны России
Освобождение Красноармейска (Покровска) станет переломным моментом в битве за Донбасс. Об этом британский аналитик Александр Меркурис сообщил в своём YouTube-канале.
«Теперь, если Покровск (Красноармейск. — Прим. Life.ru) падёт, как я уже сказал, вся линия обороны начнёт рушиться», — сказал эксперт.
По его мнению, возможное скорое освобождение этого стратегического узла могло стать одним из факторов, побудивших администрацию президента США Дональда Трампа активизировать переговорный процесс с Россией. Красноармейск, расположенный в 66 км от Донецка, является ключевым опорным пунктом украинской группировки «Хортица» и важным транспортным узлом Донбасса.
Меркурис отмечает, что взятие этого города российскими войсками может привести к прорыву всей линии обороны ВСУ в регионе. В настоящее время за Красноармейск продолжаются интенсивные бои.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на совещании по итогам июля сообщил, что для украинской армии сложилась сложная ситуация на трёх направлениях фронта. Наиболее напряжённая обстановка наблюдается на Красноармейском (Покровском), Добропольском (северо-запад ДНР) и Новопавловском (запад ДНР и восток Днепропетровской области) участках.