Новости СВО. ВСУ терпят крах: Предтечино пало, Красноармейск под штурмом, США соглашаются на статус ДНР и ЛНР, 9 августа Оглавление Штурм Красноармейска: российские войска закрепляются в городе и на подступах Запорожский фронт: ВС РФ отражают атаки ВСУ у Степногорска и Плавней Курская область: ВСУ терпят потери от ударов группировки «Север» Новый план мира по Украине: Bloomberg раскрывает детали переговоров Москвы и Вашингтона Зеленский вне игры? Американский журналист заявил о роли Киева в будущих переговорах Армия России окружает Константиновку, ВСУ отступают на Покровском направлении, Москва и Вашингтон разрабатывают план раздела Украины — дайджест Life.ru. 8 августа, 21:07 Армия России закрепляется на позициях у Константиновки. Обложка © ТАСС / Александр Река

Штурм Красноармейска: российские войска закрепляются в городе и на подступах

По предварительной информации, в Донецкой Народной Республике освобождено Предтечино. Этот населённый пункт находится вблизи Константиновки, сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.

— В низине, на расстоянии пары километров, уже восточные окраины Константиновки. Кроме этого, охват Константиновки идёт с запада, бои идут за Полтавку и Русин Яр. Отсюда открываются дороги и на саму Константиновку, и на север — в сторону Дружковки, — пишет он.

Продолжаются бои в Красноармейске (Покровске). Нашим штурмовикам удалось занять несколько домов в городе. Кроме того, фиксируются продвижения на окраинах населённого пункта. В частности, у Чинушино, а также между Котлино и Зверево.

Карта СВО на 9 августа 2025 года. Российская армия расширила контроль в Красноармейске. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карта СВО

Запорожский фронт: ВС РФ отражают атаки ВСУ у Степногорска и Плавней

Сообщается, что ВС РФ отражают атаки от Степногорска в сторону Плавней и Каменского. Противник задействует малые группы, которые уничтожаются российскими войсками. Продолжаются позиционные бои у Новоданиловки, Малой Токмачки и Нестерянки.

Курская область: ВСУ терпят потери от ударов группировки «Север»

Киев продолжает попытки переброса к Курской области своих подразделений. Группировкой «Север» обнаружено скопление вражеских войск и техники. По ним нанесён удар. Боевики ликвидированы, а вместе с ними израильская РЛС ОВЦ «Рада».

На территории Суджанского района, где находились боевики ВСУ, продолжается разминирование. Сапёрами найдено и обезврежено ещё 1450 взрывоопасных предметов.

Карта СВО на 9 августа 2025 года. Армия России продвигается у Полтавки на Константиновском направлении. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карта СВО

Новый план мира по Украине: Bloomberg раскрывает детали переговоров Москвы и Вашингтона

Bloomberg заявляет, что Москва и Вашингтон работают над совместным соглашением. По информации источников издания, Украина лишится части территорий. Утверждается, что обсуждается статус Крыма, ДНР и ЛНР. Наступление в Херсонской и Запорожской областях будет остановлено. Вероятно, граница пройдёт там, где будет линия боевого соприкосновения.

Считается, что такое соглашение, которое должно быть представлено на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, остановит боевые действия и даст почву для переговоров, на которых будет подписан окончательный вариант соглашения, заканчивающего боевые действия.

— Лично я пока не вижу реальных механизмов исполнения таких соглашений, даже если президенты США и России до этого договорятся (что тоже далеко не факт, так как Владимиру Путину при этом придётся отказаться от части конституционной территории России), — отмечает военный блогер Юрий Подоляка.

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс сокрушительный удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Видео © Telegram / Минобороны России

Зеленский вне игры? Американский журналист заявил о роли Киева в будущих переговорах

Американский журналист Клейтон Моррис на своём YouTube-канале объяснил роль Владимира Зеленского на переговорах. По его мнению, ему даже не нужно никуда ехать, так как он ничего не решает.

— Он может отправить одного из своих прихвостней — это не имеет значения, потому что условия этого соглашения будут определяться Путиным при участии США. Но на самом деле решающее слово будет за российской стороной. У Путина все козыри на руках, — считает Моррис.

Он уверен, что ВС РФ побеждают на поле боя, а ВСУ постепенно разваливаются. Мало того, в НАТО раскол. Всё это вызывает у Зеленского только панику. К тому же внутри Украины рейтинги действующего главаря падают.

Авторы Даниил Черных