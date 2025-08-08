Новости СВО. ВС РФ рвутся к Красному Лиману, ВСУ в ловушке у Константиновки, США предлагают мир без победы, место встречи Путина и Трампа, 8 августа Армия России окружила подразделения ВСУ в ДНР, прорывается к Красному Лиману, группировку боевиков у Константиновки прижали к водохранилищу, мирный план США — отсрочка на 99 лет, Киев может сорвать встречу Путина и Трампа — дайджест Life.ru. 7 августа, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Армия России наступает на севере ДНР: бои за Красный Лиман и трассу Доброполье – Красноармейск

Предместья Константиновки переходят под контроль Армии России. Предварительно известно, что освобождена Катериновка. Идут бои за село Клебан-Бык. На этом участке фронта ВСУ стоило бы сдаться в плен, так как выбор у них небольшой из-за того, что все пути отхода находятся под огневым контролем ВС РФ.

— По факту группировка противника здесь окружена с трёх сторон. Боевиков всё больше поджимают к водохранилищу, что стоит естественной преградой для ВСУ дальше, на север. Сейчас никаких «зелёных коридоров» для украинских сил уже нет, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Карта зоны СВО на 8 августа 2025 года. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

На севере ДНР также идёт наступление. Войска продвигаются к Красному Лиману. Бои ведутся у Карповки, Шандриголова, Колодезей и Торского.

Севернее Красноармейска (Покровска) российские штурмовики сражаются на подступах к Белицкому. Сообщается, что цель наших бойцов на этом участке фронта — занять трассу, соединяющую Доброполье и Красноармейск.

Курская область: попытки ВСУ прорваться и разминирование Суджанского района

Противник предпринял попытку прорыва в Курскую область. Бойцы группировки «Север» обнаружили вблизи сумского села Катериновка подразделения ВСУ на бронетехнике. Две боевые группы были уничтожены.

Продолжается разминирование Суджанского района. За сутки сапёры нашли и обезвредили 3360 взрывоопасных предметов.

Бойцы группировки войск «Восток» штурмуют позиции ВСУ на кроссовых мотоциклах. Видео © Telegram / Минобороны России

Мирный план по Украине: что предложили США и реакция Кремля

Польское издание Onet опубликовало, как они утверждают, мирный план, который привёз спецпосланник США Стивен Уиткофф на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он включает в себя прекращение огня до подписания мирного соглашения, но не отказ западных стран от поставок вооружения Киеву. Нет гарантий и по невступлению Украины в НАТО. Касательно территориальных приобретений России также есть пункт. Возможно их фактическое признание, но вопрос будет отложен на срок до 99 лет. Кроме того, с Москвы снимаются большинство санкций.

Опубликован ли настоящий план — вопрос открытый, но предложения от США действительно были.

— Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым, — заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Встреча Путина и Трампа: место переговоров и возможные провокации

Встрече президентов России и США быть. Она возможна уже на следующей неделе. Владимир Путин также назвал вероятное место для переговоров.

Владимир Путин и Дональд Трамп готовы встретиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

— У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей — это президент Объединённых Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест, — сказал российский лидер.

На Украине уже обсуждают предстоящие переговоры. Авторы Страна.ua приходят к выводу, что Украина может стать частью геополитической сделки, при этом признают, что могут появиться те силы, которые могут готовить срыв встречи, в том числе и в результате кровавой провокации. Как раз такая может состояться на оккупированной части ДНР.

— Есть подтверждённая информация, что ВСУ под покровительством киевских властей готовят провокацию с якобы обстрелом или подрывом роддома в Краматорске, по аналогии с тем, как была организована провокация в роддоме Мариуполя в 2022 году, — заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Если же встреча не состоится, то это грозит эскалацией конфликта на Украине и новому витку противостояния России и Запада. Дональд Трамп подтвердил, что готов к переговорам с российским лидером, но в очередной раз заявил, что разочарован им. По его словам, он не ставит условием контакты Москвы с Владимиром Зеленским.

Авторы Даниил Черных