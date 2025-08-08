Новости СВО. ВС РФ рвутся к Красному Лиману, ВСУ в ловушке у Константиновки, США предлагают мир без победы, место встречи Путина и Трампа, 8 августа
Армия России окружила подразделения ВСУ в ДНР, прорывается к Красному Лиману, группировку боевиков у Константиновки прижали к водохранилищу, мирный план США — отсрочка на 99 лет, Киев может сорвать встречу Путина и Трампа — дайджест Life.ru.
Армия России уничтожает позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников
Армия России наступает на севере ДНР: бои за Красный Лиман и трассу Доброполье – Красноармейск
Предместья Константиновки переходят под контроль Армии России. Предварительно известно, что освобождена Катериновка. Идут бои за село Клебан-Бык. На этом участке фронта ВСУ стоило бы сдаться в плен, так как выбор у них небольшой из-за того, что все пути отхода находятся под огневым контролем ВС РФ.
— По факту группировка противника здесь окружена с трёх сторон. Боевиков всё больше поджимают к водохранилищу, что стоит естественной преградой для ВСУ дальше, на север. Сейчас никаких «зелёных коридоров» для украинских сил уже нет, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.
Карта зоны СВО на 8 августа 2025 года. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО
На севере ДНР также идёт наступление. Войска продвигаются к Красному Лиману. Бои ведутся у Карповки, Шандриголова, Колодезей и Торского.
Севернее Красноармейска (Покровска) российские штурмовики сражаются на подступах к Белицкому. Сообщается, что цель наших бойцов на этом участке фронта — занять трассу, соединяющую Доброполье и Красноармейск.
Курская область: попытки ВСУ прорваться и разминирование Суджанского района
Противник предпринял попытку прорыва в Курскую область. Бойцы группировки «Север» обнаружили вблизи сумского села Катериновка подразделения ВСУ на бронетехнике. Две боевые группы были уничтожены.
Продолжается разминирование Суджанского района. За сутки сапёры нашли и обезвредили 3360 взрывоопасных предметов.
Бойцы группировки войск «Восток» штурмуют позиции ВСУ на кроссовых мотоциклах. Видео © Telegram / Минобороны России
Мирный план по Украине: что предложили США и реакция Кремля
Польское издание Onet опубликовало, как они утверждают, мирный план, который привёз спецпосланник США Стивен Уиткофф на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он включает в себя прекращение огня до подписания мирного соглашения, но не отказ западных стран от поставок вооружения Киеву. Нет гарантий и по невступлению Украины в НАТО. Касательно территориальных приобретений России также есть пункт. Возможно их фактическое признание, но вопрос будет отложен на срок до 99 лет. Кроме того, с Москвы снимаются большинство санкций.
Опубликован ли настоящий план — вопрос открытый, но предложения от США действительно были.
— Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым, — заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Встреча Путина и Трампа: место переговоров и возможные провокации
Встрече президентов России и США быть. Она возможна уже на следующей неделе. Владимир Путин также назвал вероятное место для переговоров.
Владимир Путин и Дональд Трамп готовы встретиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
— У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей — это президент Объединённых Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест, — сказал российский лидер.
На Украине уже обсуждают предстоящие переговоры. Авторы Страна.ua приходят к выводу, что Украина может стать частью геополитической сделки, при этом признают, что могут появиться те силы, которые могут готовить срыв встречи, в том числе и в результате кровавой провокации. Как раз такая может состояться на оккупированной части ДНР.
— Есть подтверждённая информация, что ВСУ под покровительством киевских властей готовят провокацию с якобы обстрелом или подрывом роддома в Краматорске, по аналогии с тем, как была организована провокация в роддоме Мариуполя в 2022 году, — заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Если же встреча не состоится, то это грозит эскалацией конфликта на Украине и новому витку противостояния России и Запада. Дональд Трамп подтвердил, что готов к переговорам с российским лидером, но в очередной раз заявил, что разочарован им. По его словам, он не ставит условием контакты Москвы с Владимиром Зеленским.