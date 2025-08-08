Русских асов на Су-34 сняли на видео во время сброса авиабомбы на логово ВСУ

Российский Су-34 разбомбил логово ВСУ авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекциив зоне ответственности «‎Центра», куда входят населённые пункты Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Эпичные кадры удара опубликовало Минобороны РФ, отметив, что он наносился по заданным координатам.

Боевой вылет истребителя-бомбардировщика Су-34. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс сокрушительный удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», — информирует ведомство. Там отметли, что разведка доложила асам об уничтожении заданной цели, после чего экипаж самолёта благополучно вернулся на аэродром вылета.