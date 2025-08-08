Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 11:59

Русских асов на Су-34 сняли на видео во время сброса авиабомбы на логово ВСУ

Минобороны РФ показало видео удара Су-34 по пункту дислокации ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российский Су-34 разбомбил логово ВСУ авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекциив зоне ответственности «‎Центра», куда входят населённые пункты Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Эпичные кадры удара опубликовало Минобороны РФ, отметив, что он наносился по заданным координатам.

Боевой вылет истребителя-бомбардировщика Су-34. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс сокрушительный удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр»,информирует ведомство. Там отметли, что разведка доложила асам об уничтожении заданной цели, после чего экипаж самолёта благополучно вернулся на аэродром вылета.

Трио Су-57 начали использовать новую тактику против ВСУ в зоне СВО
Трио Су-57 начали использовать новую тактику против ВСУ в зоне СВО

Армия России активно применяет беспилотники для ударов по военным объектам Украины. Так, Минобороны опубликовало кадры удара «Герани-2» по зданию ТЦК в Дружковке ДНР. Атака была точной, за попаданием последовал мощный взрыв.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar