Русских асов на Су-34 сняли на видео во время сброса авиабомбы на логово ВСУ
Российский Су-34 разбомбил логово ВСУ авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекциив зоне ответственности «Центра», куда входят населённые пункты Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Эпичные кадры удара опубликовало Минобороны РФ, отметив, что он наносился по заданным координатам.
Боевой вылет истребителя-бомбардировщика Су-34. Видео © Telegram / Минобороны России
«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс сокрушительный удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», — информирует ведомство. Там отметли, что разведка доложила асам об уничтожении заданной цели, после чего экипаж самолёта благополучно вернулся на аэродром вылета.
Армия России активно применяет беспилотники для ударов по военным объектам Украины. Так, Минобороны опубликовало кадры удара «Герани-2» по зданию ТЦК в Дружковке ДНР. Атака была точной, за попаданием последовал мощный взрыв.