«Герань-2» в работе: Появилось видео поражения военкомата ВСУ в Дружковке
Минобороны РФ показало видео удара Герани-2 по ТЦК в Дружковке
Российские войска нанесли удар по украинскому военкомату в Дружковке. Минобороны РФ опубликовало первые кадры атаки с использованием беспилотника «Герань-2».
На опубликованных кадрах видно точное попадание дрона в здание территориального центра комплектования (аналог военкомата), после чего происходит мощный взрыв. По данным Минобороны РФ, удар был нанесён по объекту, используемому украинской стороной для мобилизационных мероприятий.
Первые кадры удара. Видео © Минобороны
Дружковка находится в подконтрольной ВСУ части Донецкой области. Применение российскими войсками ударных беспилотников «Герань-2» демонстрирует развитие возможностей по точечному поражению целей в глубоком тылу противника.
Ранее военные корреспонденты информировали об ударе, который пришёлся по станции «Орловка» в Одесской области. Эта станция служила для транспортировки российского газа на Балканы, а на текущий момент через неё осуществлялись реверсные поставки газа в Украину из Румынии, Греции, Турции и Азербайджана. Министерство обороны Российской Федерации впоследствии подтвердило факт нанесения удара.
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