«Герань-2» в работе: Появилось видео поражения военкомата ВСУ в Дружковке

Российские войска нанесли удар по украинскому военкомату в Дружковке. Минобороны РФ опубликовало первые кадры атаки с использованием беспилотника «Герань-2».

На опубликованных кадрах видно точное попадание дрона в здание территориального центра комплектования (аналог военкомата), после чего происходит мощный взрыв. По данным Минобороны РФ, удар был нанесён по объекту, используемому украинской стороной для мобилизационных мероприятий.