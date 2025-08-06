Появилось видео удара Гераней по газовой станции в Одесской области

Объект находится вблизи села Орловка, недалеко от границы с Румынией. Ранее станция обеспечивала транзит российского газа на Балканы. Сейчас, по данным военкора, через неё поступает реверсный газ на Украину — из Румынии, Греции, Турции и Азербайджана.