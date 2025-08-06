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6 августа, 08:02

Появилось видео удара Гераней по газовой станции в Одесской области

Газораспределительная станция «Орловка» в Одесской области была поражена в результате удара беспилотников-камикадзе «Герань». Видео полыхающего объекта показал российский военкор Евгений Поддубный.

Атака «Гераней» по Одесской области. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Объект находится вблизи села Орловка, недалеко от границы с Румынией. Ранее станция обеспечивала транзит российского газа на Балканы. Сейчас, по данным военкора, через неё поступает реверсный газ на Украину — из Румынии, Греции, Турции и Азербайджана.

В Сети появилось видео пролёта группы из семи «Гераней» над Украиной
В Сети появилось видео пролёта группы из семи «Гераней» над Украиной

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что Армия России нанесла удары по инфраструктуре Украины в Одесской области. Удары пришлись на территории возле сёл Орловка и Новосельское.

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Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Мария Любицкая
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