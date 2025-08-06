Появилось видео удара Гераней по газовой станции в Одесской области
Газораспределительная станция «Орловка» в Одесской области была поражена в результате удара беспилотников-камикадзе «Герань». Видео полыхающего объекта показал российский военкор Евгений Поддубный.
Атака «Гераней» по Одесской области. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
Объект находится вблизи села Орловка, недалеко от границы с Румынией. Ранее станция обеспечивала транзит российского газа на Балканы. Сейчас, по данным военкора, через неё поступает реверсный газ на Украину — из Румынии, Греции, Турции и Азербайджана.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что Армия России нанесла удары по инфраструктуре Украины в Одесской области. Удары пришлись на территории возле сёл Орловка и Новосельское.
Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition