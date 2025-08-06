Армия России нанесла удары по инфраструктуре Украины в Одесской области

Ночная атака беспилотников «Герань» привела к серии мощных взрывов в Измаильском районе Одесской области. Под ударом оказались объекты, связанные с военной и энергетической инфраструктурой Украины. Об этом сообщает SHOT.

Пожар на месте поражения. Видео © SHOT

Как рассказали Telegram-каналу очевидцы, удары пришлись на территории возле сёл Орловка и Новосельское. Сообщают о многочисленных прилëтах и мощном пожаре на месте Огонь был виден из окрестных населённых пунктов.

По предварительной информации, среди повреждённых объектов могла оказаться газокомпрессорная станция «Орловка». Этот узел обеспечивал реверсное поступление газа в Украину из Румынии, Греции и Турции.