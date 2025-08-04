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4 августа, 18:54

В Сети появилось видео пролёта группы из семи «Гераней» над Украиной

Издание Страна опубликовала видео пролёта семи дронов Герань-2 над Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Сети появилось видео пролёта семи беспилотников «Герань-2» над Украиной. Кадры распространило издание «Страна».

«Герани» летят над Украиной. Видео © «Страна»

Обычно украинцы активно комментируют подобные кадры, однако на этот раз в записи слышны лишь рёв моторов и лай собаки. Как ранее сообщалось, групповое применение дронов повышает их эффективность: такой подход помогает преодолевать ПВО и наносить более значительный урон объектам, контролируемым киевскими властями.

«Герань-2» — российский БПЛА дальнего действия, разработанный в 2022 году. Является усовершенствованной версией БПЛА «Герань-1». Применяется в зоне проведения специальной военной операции для поражения инфраструктуры, техники и личного состава противника. Оснащён двухтактным бензиновым двигателем, из-за характерного звука которого его прозвали «мопедом»

6000 «Гераней» на взлёт: как Украина утонула в ударах возмездия
6000 «Гераней» на взлёт: как Украина утонула в ударах возмездия

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ в районе острова Хортица с помощью «Герани». Удар попал на видео.

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Никита Никонов
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