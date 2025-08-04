В Сети появилось видео пролёта группы из семи «Гераней» над Украиной

Обычно украинцы активно комментируют подобные кадры, однако на этот раз в записи слышны лишь рёв моторов и лай собаки. Как ранее сообщалось, групповое применение дронов повышает их эффективность: такой подход помогает преодолевать ПВО и наносить более значительный урон объектам, контролируемым киевскими властями.