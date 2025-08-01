6000 «Гераней» на взлёт: как Украина утонула в ударах возмездия Россия резко нарастила удары возмездия по Украине: в июле 2025 года предприятия, базы и лагеря ВСУ навестили более 6 тыс. беспилотников. Что уничтожили российские войска и в чём их залог успеха — в материале Life.ru. 1 августа, 11:12 От Киева до Одессы: куда били «Герани» в июле 2025-го. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba, Serhii Yushkov

Июль 2025-го: как российские БПЛА превратили Украину в полигон

За июль 2025 года Россия запустила по объектам, используемым ВСУ в своих целях, 6297 БПЛА, сообщает Conflict News. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество беспилотников увеличилось на 1374%. На Украине также отмечают, что атаки стали массивнее.

— Атака была специально просчитана так, чтобы перегрузить систему ПВО. Киев был основной мишенью для «шахедов», других дронов и ракет, но также повреждения в других наших регионах, — прокомментировал Владимир Зеленский один из последних налётов.

Огненный ад июля: хроника тотального разгрома ВСУ

Один из первых массированных ударов был нанесён 4 июля 2025 года. Выпущено было около 550 «Гераней». С ними же ракеты. В этот день атака была на несколько объектов, в том числе на Национальную академию СБУ в Киеве.

— Основной удар — по логистике, ПВО, складам, объектам ГСМ. ПВО перегружена, — рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Уже 9 июля свыше 700 ракет и беспилотников ударили по военным объектам Украины. Канал «Рыбарь» со ссылкой на мониторинговые сервисы заявлял, что в Житомирской области поражён аэропорт Озёрное, а в Волынской — завод «Мотор». На последнем занимались производством и ремонтом авиационных и ракетных двигателей.

— Украинские средства ПВО с отражением атак явно не справляются, что в первую очередь является следствием новой тактики и грамотной организации огневого поражения. Пока всё это работает очень хорошо, и мер противодействия противник не нашёл, — объяснили авторы «Рыбаря».

Российские дроноводы уничтожили завод «Стальканат», где засели военкомы ВСУ. Фото © Telegram / rybar

Не обошли российские БПЛА территориальные центры комплектования, сотрудники которых занимаются принудительной мобилизацией украинцев. 11 июля в Одессе взрыв прогремел на заводе «Стальканат», куда и переехали тэцэкашники.

— Для ТЦК от местных жителей города Одессы, — гласила надпись на одном из беспилотников, дающая понять, что одесситы сами собрали средства на «Герань».

Удары по военным объектам продолжались весь месяц. 28 июля была проведена атака на аэродром Староконстантинов. Здесь могли находиться украинские истребители F-16 и Mirage 2000.

— Военный аэродром на окраине Староконстантинова Хмельницкой области помимо места базирования военной авиации является одним из основных хабов поставки вооружений. Удары по нему наносятся регулярно, — сообщал канал WarGonzo.

Через два дня зафиксированы удары в Павлограде. Местная железнодорожная станция использовалась ВСУ в собственных целях.

— Поступают сообщения о прилётах российских «Гераней» в районе железнодорожной ветки. Известно минимум о четырёх попаданиях, что привело к возникновению очагов пожара. Огневое поражение было нанесено военным эшелонам, которые прибыли в Павлоград на разгрузку для отправки груза на Покровское направление, — сообщает Telegram-канал «Операция Z».

Украинский железнодорожный перевозчик подтвердил, что пути повреждены.

15-кратный рост ударов: как Россия завалила Украину дронами

Канал CNN, связанный с Демократической партией США, выпустил материал, в котором говорится, что Россия расширяет производственные мощности предприятия, занимающегося выпуском БПЛА. В Алабуге начато строительство цехов. Одновременно с этим появляются объявления с вакансиями.

Расширение производства как раз и позволяет наносить массированные удары, которые вызывают панику у Зеленского. В CNN посчитали, что в июне 2025 года Россия выпустила по Украине почти 5,5 тысячи «Гераней» или их аналогов. В июле цифра увеличилась ещё.

Зеленский в панике: почему переговоры не остановят «Герани»

На фоне ударов по украинским объектам Владимир Зеленский заговорил про переговоры с Россией. 23 июля встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле.

— Боевые действия продолжаются, а дипломатический трек выступает фоном. В любом случае — как и во всех встречах до этого — именно реалии на поле боя определяют тон переговоров, — дал оценку переговорам канал «Рыбарь».

Каких-то прорывных решений достигнуто не было. Стороны договорились об обмене пленными и телами погибших. Россия предложила краткосрочные перемирия, но у Украины своя позиция.

— Украина продолжает настаивать на полном и безусловном прекращении огня как необходимой основе для эффективной дипломатии, — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

В итоге Украина предпринимает все возможные меры, чтобы остановить Россию. На 1 августа инициирован созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Дипломаты киевского режима утверждают, что Россия отвергает мирные инициативы, хотя и так понятно, что, если бы Зеленскому нужен был мир, он бы соглашался и на краткосрочный, а пока же «Герани» и «Кинжалы» продолжат выбивать инфраструктуру ВСУ.

Авторы Даниил Черных