Зеленский заявил, что сегодняшняя атака ВС РФ на Киев перегрузила систему ПВО
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Атака Вооружённых сил России (ВС РФ) по военным объектам Киева перегрузила систему противовоздушной обороны (ПВО). Данное заявление сделал главарь киевского режима Владимир Зеленский.
«Атака была специально просчитана так, чтобы перегрузить систему ПВО. Киев был основной мишенью для «шахедов», других дронов и ракет, но также повреждения в других наших регионах», — сказал он.
Напомним, что минувшей ночью российские войска нанесли удар по военным целям в Киеве. Взрывы раздались в районе аэропорта Жуляны, где, по некоторым данным, дислоцируются ЗРК Patriot. Для атаки использовались беспилотники-камикадзе «Герань-3». Также сообщалось об ударах по цехам, где собирают беспилотники, и другим предприятиям, входящим в ВПК Украины.