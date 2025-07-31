Армия России накрыла украинские военные заводы групповым ночным ударом
Минобороны РФ: Нанесён групповой удар по предприятиям ВПК Украины, цели поражены
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам военной инфраструктуры на территории Украины. По данным Минобороны, все цели были успешно поражены.
«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
В атаке использовалось высокоточное оружие большой дальности, а также ударные беспилотники. В Минобороны подчеркнули, что все намеченные объекты были поражены, задачи выполнены.
Ранее российские силовики сообщили об уничтожении крупнейшей группировки украинской армии за всё время спецоперации — в ходе боёв за Часов Яр в ДНР. Речь идёт о тысячах военнослужащих ВСУ, ликвидированных в одном из самых ожесточённых сражений. Эту битву называют одной из самых масштабных и разрушительных за весь конфликт.