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Регион
31 июля, 09:14

Армия России накрыла украинские военные заводы групповым ночным ударом

Минобороны РФ: Нанесён групповой удар по предприятиям ВПК Украины, цели поражены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам военной инфраструктуры на территории Украины. По данным Минобороны, все цели были успешно поражены.

«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В атаке использовалось высокоточное оружие большой дальности, а также ударные беспилотники. В Минобороны подчеркнули, что все намеченные объекты были поражены, задачи выполнены.

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Ранее российские силовики сообщили об уничтожении крупнейшей группировки украинской армии за всё время спецоперации — в ходе боёв за Часов Яр в ДНР. Речь идёт о тысячах военнослужащих ВСУ, ликвидированных в одном из самых ожесточённых сражений. Эту битву называют одной из самых масштабных и разрушительных за весь конфликт.

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Милена Скрипальщикова
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