Очевидцы сняли на видео мощный удар по военным объектам в Киеве

В Киеве очевидцы сняли, как российские войска наносят удары по военным целям Украины. Кадры опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.

Удар по Киеву. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

«Ночной комбинированный удар по Киеву», — написал военкор под видеороликами.

Он уточнил, что взрывы раздались в районе аэропорта Жуляны, где, по некоторым данным, дислоцируются ЗРК Patriot. Для атаки использовались беспилотники-камикадзе «Герань-3». Также сообщается об ударах по цехам, где собирают беспилотники, и другим предприятиям, входящим в ВПК Украины.