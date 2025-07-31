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31 июля, 08:49

Очевидцы сняли на видео мощный удар по военным объектам в Киеве

Опубликовано видео ночного удара Геранями по аэродрому ВСУ в Киеве

В Киеве очевидцы сняли, как российские войска наносят удары по военным целям Украины. Кадры опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.

Удар по Киеву. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

«Ночной комбинированный удар по Киеву», — написал военкор под видеороликами.

Он уточнил, что взрывы раздались в районе аэропорта Жуляны, где, по некоторым данным, дислоцируются ЗРК Patriot. Для атаки использовались беспилотники-камикадзе «Герань-3». Также сообщается об ударах по цехам, где собирают беспилотники, и другим предприятиям, входящим в ВПК Украины.

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А ранее Life.ru писал, что российские военные успешно уничтожили замаскированные опорные пункты и центры управления украинскими беспилотниками в ЛНР. Артиллерия, в том числе расчёты самоходных пушек «Гиацинт-С», ведёт непрерывную работу — удары наносятся по выявленным целям даже в сложных условиях.

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Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Мария Любицкая
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