Очевидцы сняли на видео мощный удар по военным объектам в Киеве
Опубликовано видео ночного удара Геранями по аэродрому ВСУ в Киеве
В Киеве очевидцы сняли, как российские войска наносят удары по военным целям Украины. Кадры опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.
Удар по Киеву. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
«Ночной комбинированный удар по Киеву», — написал военкор под видеороликами.
Он уточнил, что взрывы раздались в районе аэропорта Жуляны, где, по некоторым данным, дислоцируются ЗРК Patriot. Для атаки использовались беспилотники-камикадзе «Герань-3». Также сообщается об ударах по цехам, где собирают беспилотники, и другим предприятиям, входящим в ВПК Украины.
А ранее Life.ru писал, что российские военные успешно уничтожили замаскированные опорные пункты и центры управления украинскими беспилотниками в ЛНР. Артиллерия, в том числе расчёты самоходных пушек «Гиацинт-С», ведёт непрерывную работу — удары наносятся по выявленным целям даже в сложных условиях.
Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition