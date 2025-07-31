«Отличные прилёты»: В Харьковской области нанесены удары по складам ВСУ
Подполье: По складам и позициям ВСУ в Харьковщине нанесены точечные удары
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В Харьковской области Украины были нанесены удары по складам с боеприпасами и позициям артиллерии Вооружённых сил Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Харьковская область… Удары направлены как по логистическим складам, так и по командным пунктам. Есть отличные прилёты по полевым складам и по артиллерийским расчётам, которые выдвинули для поддержки ВСУ», — сказал он.
Он подчеркнул, что атаки были прицельными и точечными, что позволило нанести чувствительный удар по системе снабжения ВСУ и нарушить их оборонительные действия в этом районе.
Удары по военной инфраструктуре ВСУ продолжаются и на других направлениях. Ранее стало известно об успешной операции бойцов 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» в ЛНР. Военные уничтожили замаскированные опорные пункты и центры управления украинскими беспилотниками. Артиллерия, в том числе расчёты самоходных пушек «Гиацинт-С», ведёт непрерывную работу — удары наносятся по выявленным целям даже в сложных условиях.