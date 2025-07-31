В Харьковской области Украины были нанесены удары по складам с боеприпасами и позициям артиллерии Вооружённых сил Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Харьковская область… Удары направлены как по логистическим складам, так и по командным пунктам. Есть отличные прилёты по полевым складам и по артиллерийским расчётам, которые выдвинули для поддержки ВСУ», — сказал он.

Он подчеркнул, что атаки были прицельными и точечными, что позволило нанести чувствительный удар по системе снабжения ВСУ и нарушить их оборонительные действия в этом районе.