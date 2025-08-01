Киевский режим инициировал созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое состоится в пятницу, 1 августа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Согласно заявлению главы МИД Незалежной, заседание пройдёт по пункту повестки дня «поддержание мира и безопасности Украины». Киев утверждает, что Россия якобы отвергает усилия ради мира и стремится затянуть конфликт, что стало причиной для запроса на проведение экстренного заседания.

31 июля уже состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, которое было запрошено Россией. Тогда обсуждался срыв переговоров в Стамбуле.