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Регион
28 июля, 10:08

Песков: Предметная подготовка к встрече Путина и Трампа не ведётся

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Пока никакой подготовки к возможной встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не ведётся, поскольку стороны не согласовали контакты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, подготовки никакой предметной к встрече не ведётся, потому что нет никаких согласованных контактов», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о возможных переговорах лидеров в Китае.

При этом он допустил, что в случае, если Трамп решит посетить Китай одновременно с Путиным, то их встреча не исключена. Пресс-секретарь напомнил, что российский лидер готовится к визиту, и если американский президент окажется там же, теоретически стороны могут провести переговоры.

Песков подчеркнул, что на данный момент никаких конкретных шагов по организации такой встречи не предпринимается.

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Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина во время встречи в Стамбуле впервые достигли принципиальной договорённости о проведении саммита Путина и Зеленского. Он отметил, что разрешение конфликта возможно в ближайшее время, если позитивный ход переговоров сохранится. Песков пояснил, что для проведения встречи Путина и Зеленского требуется предварительная подготовка. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, подчеркнула, что сейчас нет оснований для организации такого саммита.

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Александр Юнашев
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