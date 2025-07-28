Песков: Предметная подготовка к встрече Путина и Трампа не ведётся
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Пока никакой подготовки к возможной встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не ведётся, поскольку стороны не согласовали контакты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, подготовки никакой предметной к встрече не ведётся, потому что нет никаких согласованных контактов», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о возможных переговорах лидеров в Китае.
При этом он допустил, что в случае, если Трамп решит посетить Китай одновременно с Путиным, то их встреча не исключена. Пресс-секретарь напомнил, что российский лидер готовится к визиту, и если американский президент окажется там же, теоретически стороны могут провести переговоры.
Песков подчеркнул, что на данный момент никаких конкретных шагов по организации такой встречи не предпринимается.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина во время встречи в Стамбуле впервые достигли принципиальной договорённости о проведении саммита Путина и Зеленского. Он отметил, что разрешение конфликта возможно в ближайшее время, если позитивный ход переговоров сохранится. Песков пояснил, что для проведения встречи Путина и Зеленского требуется предварительная подготовка. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, подчеркнула, что сейчас нет оснований для организации такого саммита.