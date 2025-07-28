Песков: Предметная подготовка к встрече Путина и Трампа не ведётся

Пока никакой подготовки к возможной встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не ведётся, поскольку стороны не согласовали контакты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, подготовки никакой предметной к встрече не ведётся, потому что нет никаких согласованных контактов», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о возможных переговорах лидеров в Китае.

При этом он допустил, что в случае, если Трамп решит посетить Китай одновременно с Путиным, то их встреча не исключена. Пресс-секретарь напомнил, что российский лидер готовится к визиту, и если американский президент окажется там же, теоретически стороны могут провести переговоры.