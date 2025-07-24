Матвиенко заявила об отсутствии предмета встречи Путина и Зеленского
Матвиенко: Нет оснований для проведения встречи Путина и Зеленского
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Проведение третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле — это положительный сигнал, заявила на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но, по её словам, оснований для личной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет.
«Ну, а вообще нет предмета для встречи. Его просто сегодня не существует», — сказала она.
Матвиенко отметила, что встреча Путина и Зеленского могла бы иметь смысл лишь на последней стадии мирных договорённостей. Также она допустила, что к моменту финализации переговоров главой Украины может быть уже другой человек.
Напомним, накануне вечером в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров России и Украины. До начала обсуждений в полном составе Мединский и Рустем Умеров, возглавляющие делегации, провели двустороннюю беседу. В Кремле заявили, что российская сторона предложила Киеву конкретные и конструктивные предложения по урегулированию конфликта.