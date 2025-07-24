Матвиенко заявила об отсутствии предмета встречи Путина и Зеленского

Проведение третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле — это положительный сигнал, заявила на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но, по её словам, оснований для личной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет.

«Ну, а вообще нет предмета для встречи. Его просто сегодня не существует», — сказала она.