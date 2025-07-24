В Кремле высказались о перспективах личной встречи Путина и Зеленского

Сначала требуется выполнить весь комплекс подготовительных мероприятий, прежде чем планировать встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.