В Кремле высказались о перспективах личной встречи Путина и Зеленского
Песков: Перед встречей Путина и Зеленского следует проделать большой объём работ
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Сначала требуется выполнить весь комплекс подготовительных мероприятий, прежде чем планировать встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
«Нужно проделать весь объём работы, а потом предоставить возможность главам зафиксировать те наработки, которые достигнуты», — сказал Песков журналистам.
Напомним, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошёл 23 июля в закрытом режиме. Перед началом беседы с расширенном составе главы делегаций Мединский и Умеров провели личную встречу. Встреча делегаций продлилась всего 40 минут. Позже Владимир Мединский выступил с заявлением об итогах переговоров — Life.ru публиковал полное видео.