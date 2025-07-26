В Турции назвали возможное место встречи Путина и Зеленского

Россия и Украина во время встречи в Стамбуле впервые достигли принципиальной договорённости о проведении саммита президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров сторон в Стамбуле.

«На встрече обсуждались вопросы о том, как и на каких условиях должны встретиться лидеры. Была достигнута принципиальная договорённость о проведении саммита лидеров в Турции. Переговорные группы играют здесь важную роль», — подчеркнул Фидан в интервью телеканалу NTV.