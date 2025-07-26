В Турции назвали возможное место встречи Путина и Зеленского
Глава МИД Турции Фидан: РФ и Украина договорились о встрече Путина и Зеленского
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Россия и Украина во время встречи в Стамбуле впервые достигли принципиальной договорённости о проведении саммита президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров сторон в Стамбуле.
«На встрече обсуждались вопросы о том, как и на каких условиях должны встретиться лидеры. Была достигнута принципиальная договорённость о проведении саммита лидеров в Турции. Переговорные группы играют здесь важную роль», — подчеркнул Фидан в интервью телеканалу NTV.
Турецкий министр иностранных дел отметил, что обе стороны демонстрируют готовность к организации встречи лидеров. Он также допустил скорое завершение конфликта, если нынешняя динамика переговоров сохранится.
Зеленский тоже заявлял, что в ходе переговоров в Стамбуле обсуждалась возможность встречи на высшем уровне. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что перед организацией переговоров между Путиным и Зеленским необходимо провести ряд подготовительных шагов. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на текущий момент отсутствуют предпосылки для такой встречи. Советник президента РФ и руководитель российской делегации на переговорах Владимир Мединский также отмечал, что переговоры между лидерами могут состояться только на финальной стадии процесса.