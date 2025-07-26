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Регион
26 июля, 10:11

В Турции назвали возможное место встречи Путина и Зеленского

Глава МИД Турции Фидан: РФ и Украина договорились о встрече Путина и Зеленского

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Россия и Украина во время встречи в Стамбуле впервые достигли принципиальной договорённости о проведении саммита президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров сторон в Стамбуле.

«На встрече обсуждались вопросы о том, как и на каких условиях должны встретиться лидеры. Была достигнута принципиальная договорённость о проведении саммита лидеров в Турции. Переговорные группы играют здесь важную роль», — подчеркнул Фидан в интервью телеканалу NTV.

Турецкий министр иностранных дел отметил, что обе стороны демонстрируют готовность к организации встречи лидеров. Он также допустил скорое завершение конфликта, если нынешняя динамика переговоров сохранится.

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Глава МИД Турции высказался о «свете в конце тоннеля» после переговоров в Стамбуле

Зеленский тоже заявлял, что в ходе переговоров в Стамбуле обсуждалась возможность встречи на высшем уровне. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что перед организацией переговоров между Путиным и Зеленским необходимо провести ряд подготовительных шагов. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на текущий момент отсутствуют предпосылки для такой встречи. Советник президента РФ и руководитель российской делегации на переговорах Владимир Мединский также отмечал, что переговоры между лидерами могут состояться только на финальной стадии процесса.

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Александра Мышляева
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