Делегации России и Украины в Стамбуле обсуждали встречу Путина и Зеленского
Зеленский сообщил о продвижении по вопросу встречи с Путиным
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В ходе переговоров в Стамбуле между представителями России и Украины был затронут вопрос о встрече российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил сам глава киевского режима, передаёт издание «РБК-Украина».
«Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи», — отметил Зеленский.
Ранее в Кремле оценили шанс личной встречи Путина с Владимиром Зеленским. Там подчеркнули, что для успешных переговоров российского президента с главой киевского режима необходима тщательная предварительная работа.