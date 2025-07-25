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25 июля, 08:50

Делегации России и Украины в Стамбуле обсуждали встречу Путина и Зеленского

Зеленский сообщил о продвижении по вопросу встречи с Путиным

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Review News

В ходе переговоров в Стамбуле между представителями России и Украины был затронут вопрос о встрече российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил сам глава киевского режима, передаёт издание «РБК-Украина».

«Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи», — отметил Зеленский.

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Ранее в Кремле оценили шанс личной встречи Путина с Владимиром Зеленским. Там подчеркнули, что для успешных переговоров российского президента с главой киевского режима необходима тщательная предварительная работа.

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Мария Любицкая
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