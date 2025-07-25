Делегации России и Украины в Стамбуле обсуждали встречу Путина и Зеленского

В ходе переговоров в Стамбуле между представителями России и Украины был затронут вопрос о встрече российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил сам глава киевского режима, передаёт издание «РБК-Украина».

«Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи», — отметил Зеленский.