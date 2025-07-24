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24 июля, 11:29

«Глаза в глаза»: Матвиенко заявила о необходимости встречи Путина и Трампа

Матвиенко: Встреча Путина и Трампа неизбежна в будущем и крайне важна

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / JORGE SILVA

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / JORGE SILVA

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о важности проведения полноформатной встречи между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Она отметила, что некоторые вопросы невозможно эффективно решить без личного общения на высшем уровне.

«Такая встреча была бы очень важной и необходимой, ведь никакие телефонные переговоры, никакой обмен письмами, обращениями не заменит личного общения, личного контакта — что называется, глаза в глаза», — сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции.

Матвиенко считает, что у России и США есть реальные предпосылки для диалога, ведь от их соглашений зависит глобальная стабильность. Она также выразила уверенность в неизбежности будущей встречи Путина и Трампа.

В Кремле высказались о перспективах личной встречи Путина и Зеленского
В Кремле высказались о перспективах личной встречи Путина и Зеленского

Ранее в Кремле оценили шанс личной встречи Путина с Владимиром Зеленским. Для проведения переговоров российского президента с главой киевского режима требуется основательная предварительная подготовка, отметили там.

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Мария Любицкая
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