«Глаза в глаза»: Матвиенко заявила о необходимости встречи Путина и Трампа

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о важности проведения полноформатной встречи между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Она отметила, что некоторые вопросы невозможно эффективно решить без личного общения на высшем уровне.

«Такая встреча была бы очень важной и необходимой, ведь никакие телефонные переговоры, никакой обмен письмами, обращениями не заменит личного общения, личного контакта — что называется, глаза в глаза», — сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции.

Матвиенко считает, что у России и США есть реальные предпосылки для диалога, ведь от их соглашений зависит глобальная стабильность. Она также выразила уверенность в неизбежности будущей встречи Путина и Трампа.