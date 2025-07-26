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Регион
25 июля, 21:06

Глава МИД Турции высказался о «свете в конце тоннеля» после переговоров в Стамбуле

Фидан назвал продолжение переговоров по Украине ключом к свету в конце тоннеля

Хакан Фидан. Обложка © X / Hakan Fidan

Хакан Фидан. Обложка © X / Hakan Fidan

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на подвижки в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. По его словам, при сохранении прямого диалога между сторонами можно будет увидеть «свет в конце тоннеля», это также касается возможной встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Если переговоры будут продолжены, будет виден свет в конце тоннеля», — заявил он в интервью телеканалу NTV.

Фидан подчеркнул, что происходящее влечёт за собой серьёзные последствия как для региона, так и для мировой безопасности. Он отметил, что речь идёт о затяжном конфликте, в котором применяются практически все средства, кроме ядерных.

Глава турецкой дипломатии утверждает, что в ходе третьего раунда переговоров обсуждалась возможная встреча Путина и Зеленского. Стороны, по его словам, достигли «принципиальной договорённости» о встрече на высшем уровне в Турции.

«Была достигнута принципиальная договорённость относительно саммита лидеров в Турции. Переговорные группы играют здесь значительную роль… Я вижу готовность к встрече. Я считаю, что, если мы будем продолжать в таком же духе, появится временное решение», — сказал турецкий министр.

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Ранее главарь киевского режима рассказал, что на переговорах в Стамбуле был затронут вопрос о встрече высшего руководства. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что прежде чем планировать встречу Путина с Зеленским, нужно выполнить комплекс подготовительных мероприятий. В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что на данный момент нет оснований для встречи Путина и Зеленского. Помощник президента РФ, глава делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский также подчёркивал, что встреча возможна лишь на завершающем этапе.

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Тимур Хингеев
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