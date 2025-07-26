Глава МИД Турции высказался о «свете в конце тоннеля» после переговоров в Стамбуле

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на подвижки в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. По его словам, при сохранении прямого диалога между сторонами можно будет увидеть «свет в конце тоннеля», это также касается возможной встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Если переговоры будут продолжены, будет виден свет в конце тоннеля», — заявил он в интервью телеканалу NTV.

Фидан подчеркнул, что происходящее влечёт за собой серьёзные последствия как для региона, так и для мировой безопасности. Он отметил, что речь идёт о затяжном конфликте, в котором применяются практически все средства, кроме ядерных.

Глава турецкой дипломатии утверждает, что в ходе третьего раунда переговоров обсуждалась возможная встреча Путина и Зеленского. Стороны, по его словам, достигли «принципиальной договорённости» о встрече на высшем уровне в Турции.