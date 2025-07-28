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Регион
28 июля, 10:07

Кремль рассказал, какое предложение Мединского продолжает игнорировать Украина

Песков: Украина не ответила России на идею создать три рабочие онлайн-группы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украина до сих пор не ответила на предложение помощника президента РФ, главы российской делегации в Стамбуле Владимира Мединского о создании трёх рабочих групп для оптимизации процесса обмена пленными. Об этом на своём ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет понимания на этот счёт. Ждём», — ответил он на вопрос, поддержал или отверг Киев данное предложение после третьего раунда переговоров в Стамбуле.

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Напомним, что 23 июля российская сторона во время переговоров с Украиной в Стамбуле предложила создать три рабочие группы для онлайн-взаимодействия по ключевым направлениям. Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил после встречи, что это поможет оптимизировать процесс диалога.

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Наталья Афонина
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