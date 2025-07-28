Кремль рассказал, какое предложение Мединского продолжает игнорировать Украина

Украина до сих пор не ответила на предложение помощника президента РФ, главы российской делегации в Стамбуле Владимира Мединского о создании трёх рабочих групп для оптимизации процесса обмена пленными. Об этом на своём ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет понимания на этот счёт. Ждём», — ответил он на вопрос, поддержал или отверг Киев данное предложение после третьего раунда переговоров в Стамбуле.