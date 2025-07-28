Мощный удар «Герани» по штабу ВСУ на острове Хортица попал на видео
МО: ВС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ в районе острова Хортица
Российская армия поразила пункт временного размещения украинских военнослужащих в районе острова Хортица. Наши парни ударили по противнику с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань-2». Об этом сообщили в Минобороны страны.
ВС РФ поразили пункт подразделения ВСУ на острове Хортица. Видео © Минобороны России
«Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» поразили пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе острова Хортица», — сообщили в военном ведомстве.
Ранее Life.ru рассказывал, что наши парни разгромили ещё одну базу противника, но уже в районе Родинского в ДНР. Объект уничтожили управляемой авиабомбой в момент скопления бойцов ВСУ. Цель была полностью ликвидирована.
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