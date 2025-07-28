Российская армия поразила пункт временного размещения украинских военнослужащих в районе острова Хортица. Наши парни ударили по противнику с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань-2». Об этом сообщили в Минобороны страны.

ВС России синхронно взяли под контроль сёла в ДНР и Днепропетровской области

ВС России синхронно взяли под контроль сёла в ДНР и Днепропетровской области

Ранее Life.ru рассказывал, что наши парни разгромили ещё одну базу противника, но уже в районе Родинского в ДНР. Объект уничтожили управляемой авиабомбой в момент скопления бойцов ВСУ. Цель была полностью ликвидирована.