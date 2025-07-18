Точно в цель: Российские бойцы накрыли ФАБами пункт ВСУ в ДНР
Минобороны: Ударом ФАБ-1500 уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
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По базе украинских военных в районе Родинского ВС РФ нанесли авиаудар. Объект был уничтожен управляемой авиабомбой в момент скопления бойцов. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационного удара с применением авиационной бомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.
В ходе разведки был обнаружен пункт временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населённого пункта Родинское. Результаты попадания были подтверждены средствами объективного контроля в режиме реального времени: цель полностью уничтожена.
Это не единственный удар ВС России по украинским базам за последние дни. В Минобороны сообщили об уничтожении пункта временной дислокации морской пехоты ВСУ в Николаевской области. Удар по объекту в районе населённого пункта Баратовка нанёс ракетный комплекс «Искандер». Все цели были ликвидированы, что подтвердили данные объективного контроля.