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Регион
Опубликовано 18 июля 2025, 07:29

Точно в цель: Российские бойцы накрыли ФАБами пункт ВСУ в ДНР

Минобороны: Ударом ФАБ-1500 уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

По базе украинских военных в районе Родинского ВС РФ нанесли авиаудар. Объект был уничтожен управляемой авиабомбой в момент скопления бойцов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационного удара с применением авиационной бомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

В ходе разведки был обнаружен пункт временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населённого пункта Родинское. Результаты попадания были подтверждены средствами объективного контроля в режиме реального времени: цель полностью уничтожена.

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Это не единственный удар ВС России по украинским базам за последние дни. В Минобороны сообщили об уничтожении пункта временной дислокации морской пехоты ВСУ в Николаевской области. Удар по объекту в районе населённого пункта Баратовка нанёс ракетный комплекс «Искандер». Все цели были ликвидированы, что подтвердили данные объективного контроля.

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Милена Скрипальщикова
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