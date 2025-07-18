Точно в цель: Российские бойцы накрыли ФАБами пункт ВСУ в ДНР

По базе украинских военных в районе Родинского ВС РФ нанесли авиаудар. Объект был уничтожен управляемой авиабомбой в момент скопления бойцов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационного удара с применением авиационной бомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

В ходе разведки был обнаружен пункт временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населённого пункта Родинское. Результаты попадания были подтверждены средствами объективного контроля в режиме реального времени: цель полностью уничтожена.