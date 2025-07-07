В Чугуеве Харьковской области поражены объекты, где дислоцировались украинские военные и иностранные наёмники. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселёв со ссылкой на данные подполья.

«Сегодня киевская хунта молчит об этом, а там были поражены не просто ВСУшники и подразделения, которые готовились выйти на боевую линию соприкосновения, там были и наёмники. Съехалось порядка 80 карет скорой помощи. Информацию сильно засекретили. И полиция, и СБУшники, разбираются, что же произошло и как так могло случиться», — сообщил он в эфире телеканала «Соловьёв Live».