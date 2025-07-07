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7 июля, 07:07

«Сильно засекретили»: ВС РФ нанесли удар по местам дислокации наёмников ВСУ на Харьковщине

Киселёв: ВС РФ ударили по наёмникам и военным ВСУ в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В Чугуеве Харьковской области поражены объекты, где дислоцировались украинские военные и иностранные наёмники. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселёв со ссылкой на данные подполья.

«Сегодня киевская хунта молчит об этом, а там были поражены не просто ВСУшники и подразделения, которые готовились выйти на боевую линию соприкосновения, там были и наёмники. Съехалось порядка 80 карет скорой помощи. Информацию сильно засекретили. И полиция, и СБУшники, разбираются, что же произошло и как так могло случиться», — сообщил он в эфире телеканала «Соловьёв Live».

По словам Киселева, источники в подполье сообщают о стремительном падении морального духа среди украинских военных, связывая это с большими потерями, уничтожением систем управления и сокращением поставок.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Напомним, ночью 7 июля Харьков и его окрестности оказались под ударом. Как передал мэр города Игорь Терехов, в городе прогремело не менее четырёх взрывов. А ранее российские дроны «Герань-2» атаковали пункт временного размещения иностранных наёмников, воюющих в составе украинской армии, в Запорожской области. Министерство обороны России обнародовало видеозапись, демонстрирующую сильные взрывы и пожар, возникшие на территории базы отдыха «Меридиан» после удара.

Мария Любицкая
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