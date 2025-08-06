Минобороны РФ подтвердило удар по газораспределительной станции на Украине

За минувшие сутки российские военные поразили объекты газотранспортной системы Украины, обеспечивающие работу предприятий ВПК. Об этом сообщает в Минобороны РФ.

По предварительным данным, речь идёт о газораспределительной станции «Орловка» в Одесской области. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Напомним, ранее военкоры сообщали, что в результате ударов была поражена станция «Орловка» в Одесской области, которая ранее обеспечивала транзит российского газа на Балканы, а сейчас через неё поступал реверсный газ на Украину — из Румынии, Греции, Турции и Азербайджана.