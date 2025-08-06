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6 августа, 09:35

Минобороны РФ подтвердило удар по газораспределительной станции на Украине

ВС РФ поразили объекты газотранспортной системы Украины, работающие на ВПК

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

За минувшие сутки российские военные поразили объекты газотранспортной системы Украины, обеспечивающие работу предприятий ВПК. Об этом сообщает в Минобороны РФ.

По предварительным данным, речь идёт о газораспределительной станции «Орловка» в Одесской области. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Также атакованы склады дронов большой дальности, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах.

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Напомним, ранее военкоры сообщали, что в результате ударов была поражена станция «Орловка» в Одесской области, которая ранее обеспечивала транзит российского газа на Балканы, а сейчас через неё поступал реверсный газ на Украину — из Румынии, Греции, Турции и Азербайджана.

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Александра Вишнякова
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