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Регион
6 августа, 08:24

Российские бойцы начали работать «Бумерангом» по Bradley, Leopard и Abrams

ВС РФ массово используют новые дроны Бумеранг на всех направлениях СВО

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Российские подразделения начали активно применять уникальные FPV-дроны «Бумеранг» с оптоволоконной связью на всех участках зоны СВО, в том числе в курском и белогородском приграничье,. Об этом ТАСС сообщили в российском оборонно-промышленном комплексе.

По данным источника, с помощью «Бумерангов», созданных московскими инженерами, российские военные поражали американские БМП Bradley, бронетранспортёры M113, а также западные танки Leopard и Abrams. Дроны оснащены оптоволоконным кабелем, устойчивым к разрывам и способным выдерживать нагрузку до 150 килограммов. Связь при этом остаётся стабильной даже в условиях активного противодействия противника.

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Ранее сообщалось, что в зоне СВО были задействованы целые звенья российских истребителей пятого поколения Су-57. Минобороны применяет новую тактику: один из самолетов работает на прикрытие, используя ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности Р-77М, в то время как другие наносят удары по целям крылатыми ракетами Х-69 и управляемыми авиабомбами. Это позволяет эффективно комбинировать воздушное сопровождение и точечное поражение целей.

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Милена Скрипальщикова
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