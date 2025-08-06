Российские бойцы начали работать «Бумерангом» по Bradley, Leopard и Abrams

Российские подразделения начали активно применять уникальные FPV-дроны «Бумеранг» с оптоволоконной связью на всех участках зоны СВО, в том числе в курском и белогородском приграничье,. Об этом ТАСС сообщили в российском оборонно-промышленном комплексе.

По данным источника, с помощью «Бумерангов», созданных московскими инженерами, российские военные поражали американские БМП Bradley, бронетранспортёры M113, а также западные танки Leopard и Abrams. Дроны оснащены оптоволоконным кабелем, устойчивым к разрывам и способным выдерживать нагрузку до 150 килограммов. Связь при этом остаётся стабильной даже в условиях активного противодействия противника.