Трио Су-57 начали использовать новую тактику против ВСУ в зоне СВО

В зоне СВО замечены целые подразделения российских истребителей пятого поколения Су-57, пишет Military Watch Magazine. Это связано с новой тактикой, которую ВСК России применяют против ВСУ.

Так, один самолёт обеспечивает прикрытие с помощью ракет «воздух-воздух» большой дальности Р-77М, а два других борта бьют крылатыми ракетами Х-69 или высокоточными бомбами.

Издание считает, что это позволило испытать в боевых условиях ракету нового класса «воздух-поверхность», которую трудно обнаружить радаром.