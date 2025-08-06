Трио Су-57 начали использовать новую тактику против ВСУ в зоне СВО
MWM: ВКС России начали применять целые подразделения Су-57 в ходе СВО
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В зоне СВО замечены целые подразделения российских истребителей пятого поколения Су-57, пишет Military Watch Magazine. Это связано с новой тактикой, которую ВСК России применяют против ВСУ.
Так, один самолёт обеспечивает прикрытие с помощью ракет «воздух-воздух» большой дальности Р-77М, а два других борта бьют крылатыми ракетами Х-69 или высокоточными бомбами.
Издание считает, что это позволило испытать в боевых условиях ракету нового класса «воздух-поверхность», которую трудно обнаружить радаром.
Причём военные эксперты считают, что американский истребитель F-35 не способен соперничать с российским Су-57 по показателям в воздухе: ни одному западному самолёту не под силу такие манёвры. Кроме того, F-35 является не до конца отработанным аппаратом.