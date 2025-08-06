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6 августа, 07:41

Трио Су-57 начали использовать новую тактику против ВСУ в зоне СВО

MWM: ВКС России начали применять целые подразделения Су-57 в ходе СВО

Обложка © РИА Новости / Андрей Катаев

Обложка © РИА Новости / Андрей Катаев

В зоне СВО замечены целые подразделения российских истребителей пятого поколения Су-57, пишет Military Watch Magazine. Это связано с новой тактикой, которую ВСК России применяют против ВСУ.

Так, один самолёт обеспечивает прикрытие с помощью ракет «воздух-воздух» большой дальности Р-77М, а два других борта бьют крылатыми ракетами Х-69 или высокоточными бомбами.

Издание считает, что это позволило испытать в боевых условиях ракету нового класса «воздух-поверхность», которую трудно обнаружить радаром.

Российский истребитель Су-57 не остановит даже техника из США, пишут СМИ
Российский истребитель Су-57 не остановит даже техника из США, пишут СМИ

Причём военные эксперты считают, что американский истребитель F-35 не способен соперничать с российским Су-57 по показателям в воздухе: ни одному западному самолёту не под силу такие манёвры. Кроме того, F-35 является не до конца отработанным аппаратом.

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Александра Вишнякова
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