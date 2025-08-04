Российский истребитель Су-57 не остановит даже техника из США, пишут СМИ
MWM: Российский Су-57 оснастили гиперзвуковой ракетой на базе Циркона
Су-57. Обложка © Wikipedia / N509FZ
Истребитель пятого поколения Су-57, стоящий на вооружении ВКС России, возможно, получил модифицированную гиперзвуковую ракету «Циркон». Об этом сообщил Military Watch Magazine (MWM).
«Ведущим кандидатом на полевое гиперзвуковое оружие с воздушного запуска остается ударный истребитель МиГ-31К/И, также предназначен для запуска с воздуха варианта ракеты «Циркон», — говорится в материале.
Поводом стало заявление генерал-лейтенанта Александра Максимцева, первого замглавкома ВКС, о том, что Су-57 уже вооружён гиперзвуковыми ракетами. Ещё в 2023 году стало известно о создании прототипа малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-поверхность» специально для этого истребителя. Новая ракета, вероятно, базируется на технологии морского «Циркона» — оружия, способного развивать скорость до 9 махов и поражать цели на расстоянии до 1000 километров. К 2030-м годам парк истребителей Су-57 может вырасти до нескольких сотен единиц. Это делает интеграцию гиперзвукового оружия потенциальным фактором серьёзного сдерживания.
Ранее сообщалось, что Индия рассматривает возможность отказаться от закупки американских истребителей пятого поколения F-35 в пользу российских Су-57. Нью-Дели считает Москву более надёжным партнёром в сфере военно-технического сотрудничества. Министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх уточнил, что переговоры с неназванным контрагентом о покупке современных боевых самолётов продолжаются.