Российский истребитель Су-57 не остановит даже техника из США, пишут СМИ

«Ведущим кандидатом на полевое гиперзвуковое оружие с воздушного запуска остается ударный истребитель МиГ-31К/И, также предназначен для запуска с воздуха варианта ракеты «Циркон», — говорится в материале.

Поводом стало заявление генерал-лейтенанта Александра Максимцева, первого замглавкома ВКС, о том, что Су-57 уже вооружён гиперзвуковыми ракетами. Ещё в 2023 году стало известно о создании прототипа малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-поверхность» специально для этого истребителя. Новая ракета, вероятно, базируется на технологии морского «Циркона» — оружия, способного развивать скорость до 9 махов и поражать цели на расстоянии до 1000 километров. К 2030-м годам парк истребителей Су-57 может вырасти до нескольких сотен единиц. Это делает интеграцию гиперзвукового оружия потенциальным фактором серьёзного сдерживания.