«Промахнётся»: В американском «убийце» российских истребителей обнаружили изъян

Основная проблема ракеты классы «воздух-воздух» AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM) США, которую называют «убийцей» истребителей Су-35 и Су-57 РФ заключается в том, что установленные на американской ракете средства РЭБ смогут сбить систему наведения вооружения. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

«На AIM-260 возлагают большие надежды. Предполагается, что она может преодолеть расстояние в 200 километров и достать до наших истребителей. Данная ракета предназначалась для тактических истребителей, а также самолётов-невидимок. Но оценить её реальные свойства сложно», — подчеркнул специалист в беседе с «Лентой.ру».

Леонков дополнил, что в настоящее время мало характеристик ракеты: известна лишь дальность полёта. По его словам, американцы до сих пор не смогли разобраться с технологией управляемого гиперзвука. Поэтому российские самолёты смогут с лёгкостью уворачиваться от ракеты. Эксперт считает, что на истребителях ВС РФ установлены комплексы РЭБ, которые исказят «картину» для JATM: американская ракета просто промахнётся.