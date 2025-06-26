«Ростех» сообщил о госиспытаниях плавающих БТ-3Ф с защитой от FPV-дронов

Плавающие бронетранспортёры БТ-3Ф проходят государственные испытания уже с установленными комплектами защиты от FPV-дронов. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

По его словам, в условиях современной войны нестандартные средства защиты — от сеток и решеток до аэрозольных завес и РЭБ — часто оказываются эффективнее традиционной брони при отражении атак беспилотников. Именно поэтому БТ-3Ф оснастили модулями дополнительной защиты, и он готов адаптироваться под меняющиеся угрозы.

Оздоев отметил, что все современные боевые машины должны быть модульными, с возможностью установки дополнительной защиты в зависимости от обстановки. БТ-3Ф как раз и создавался с учетом этих требований.

Машина разработана специально для морской пехоты как авиатранспортируемый гусеничный БТР с возможностью преодолевать водные преграды. Из-за этого в базовой комплектации она защищена от пуль до 12,7 мм, осколков и противопехотных мин, а в лобовой проекции способна выдерживать попадания 30-мм снарядов.

БТ-3Ф создан на платформе БМП-3, но без тяжелого боевого модуля, что позволило сэкономить более трёх тонн массы. Благодаря этому транспортёр обладает высокой проходимостью, легко обслуживается за счёт унификации с БМП-3, может производиться серийно и сравнительно недорого, обеспечивая массовое оснащение подразделений современной защищённой техникой.