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26 июня, 11:03

«Ростех» сообщил о госиспытаниях плавающих БТ-3Ф с защитой от FPV-дронов

Обложка © Алексей Коновалов/ТАСС

Обложка © Алексей Коновалов/ТАСС

Плавающие бронетранспортёры БТ-3Ф проходят государственные испытания уже с установленными комплектами защиты от FPV-дронов. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

По его словам, в условиях современной войны нестандартные средства защиты — от сеток и решеток до аэрозольных завес и РЭБ — часто оказываются эффективнее традиционной брони при отражении атак беспилотников. Именно поэтому БТ-3Ф оснастили модулями дополнительной защиты, и он готов адаптироваться под меняющиеся угрозы.

Оздоев отметил, что все современные боевые машины должны быть модульными, с возможностью установки дополнительной защиты в зависимости от обстановки. БТ-3Ф как раз и создавался с учетом этих требований.

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Машина разработана специально для морской пехоты как авиатранспортируемый гусеничный БТР с возможностью преодолевать водные преграды. Из-за этого в базовой комплектации она защищена от пуль до 12,7 мм, осколков и противопехотных мин, а в лобовой проекции способна выдерживать попадания 30-мм снарядов.

БТ-3Ф создан на платформе БМП-3, но без тяжелого боевого модуля, что позволило сэкономить более трёх тонн массы. Благодаря этому транспортёр обладает высокой проходимостью, легко обслуживается за счёт унификации с БМП-3, может производиться серийно и сравнительно недорого, обеспечивая массовое оснащение подразделений современной защищённой техникой.

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Опыт применения БМП на полях специальной военной операции показал, что техника, даже с высокой проходимостью и огневой мощью, уязвима перед новыми типами угроз — прежде всего FPV-дронами. В ответ на это военные начали активно усиливать бронемашины средствами РЭБ, противодроновыми сетками, «мангалами» и решётками, превращая даже базовые версии в своеобразные мобильные крепости. Этот опыт напрямую повлиял на подход к проектированию и модернизации новых машин, включая БТ-3Ф, который изначально создаётся с учетом гибкой установки подобной защиты.

Марина Фещенко
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