Увели из-под носа: Угон БТР российскими разведчиками на глазах у солдат ВСУ попал на видео

Российские разведчики захватили у украинских военных бронетранспортёр LAV Super Bison канадского производства. Видео этой операции было опубликовано журналистом и военным историком Евгением Нориным.

Российские военные угнали канадский БТР на глазах у ВСУ. Видео © Журналист и военный историк Евгений Норин

На видеозаписи видно, как бойцы разведывательной роты 22-го мотострелкового полка Вооружённых сил РФ забирают технику прямо на глазах у противника. Механик-водитель ВСУ пытался догнать бронетранспортёр, бежал за ним, но остановить машину не смог.