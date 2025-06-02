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Регион
Опубликовано 2 июня 2025, 05:34
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Увели из-под носа: Угон БТР российскими разведчиками на глазах у солдат ВСУ попал на видео

Российские бойцы угнали канадский БТР LAV Super Bison на глазах у солдат ВСУ

Российские разведчики захватили у украинских военных бронетранспортёр LAV Super Bison канадского производства. Видео этой операции было опубликовано журналистом и военным историком Евгением Нориным.

Российские военные угнали канадский БТР на глазах у ВСУ. Видео © Журналист и военный историк Евгений Норин

На видеозаписи видно, как бойцы разведывательной роты 22-го мотострелкового полка Вооружённых сил РФ забирают технику прямо на глазах у противника. Механик-водитель ВСУ пытался догнать бронетранспортёр, бежал за ним, но остановить машину не смог.

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Ранее Life.ru рассказал, что российская армия смогла осовободить два населённых пункта — Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Первая территория перешла под контроль группировки войск «Север», а вторая — бойцов из группировки «Восток».

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Обложка © Журналист и военный историк Евгений Норин

Наталья Афонина
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