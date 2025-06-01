ВС РФ «Искандером» ударили по мобильным станциям запуска дронов ВСУ под Сумами

Российские войска нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по району Кролевца в Сумской области, где находились мобильные станции запуска и управления беспилотниками украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчётом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ нанесён ракетный удар по мобильным станциям запуска и управления БПЛА ВСУ в районе населённого пункта Кролевец Сумской области. В результате ракетного удара были поражены два автомобиля мобильных станций запуска и управления БПЛА с личным составом», — говорится в сообщении ведомства.

Объективные данные Минобороны подтвердили факт возгорания беспилотников, подготовленных к боевому использованию.