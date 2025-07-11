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11 июля, 12:25

На Западе объяснили отказ Индии от F-35 в пользу российских Су-57

MWM: Индия предпочла Су-57 американскому F-35 из-за надёжности России

Су-57. Обложка © Wikipedia / N509FZ

Су-57. Обложка © Wikipedia / N509FZ

Индия может отказаться от приобретения американского истребителя F-35 в пользу российского Су-57 из-за того, что Россия считается более надёжным партнёром. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

Власти Индии, по словам министра обороны Раджеша Кумара Сингха, не прекращают диалог с неназванным контрагентом по вопросу закупки нового воздушного судна.

При этом отставной маршал авиации Анил Чопра подчеркнул важность выбора партнёра, который не будет оказывать излишнее давление на Индию в процессе сотрудничества. По его мнению, это обстоятельство исключает возможность сотрудничества с США по программе F-35, делая Су-57 единственным подходящим вариантом для Индии.

Индии пророчат серьёзные проблемы из-за российских С-400
Индии пророчат серьёзные проблемы из-за российских С-400

Ранее сообщалось, что министры обороны России и Индии провели переговоры в китайском Циндао, сосредоточившись на расширении военного сотрудничества между двумя странами. В центре обсуждений оказались поставки российских ЗРК С-400, а также модернизация и обновление индийских истребителей Су-30 MKI.

Наталья Демьянова
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