На Западе объяснили отказ Индии от F-35 в пользу российских Су-57

Индия может отказаться от приобретения американского истребителя F-35 в пользу российского Су-57 из-за того, что Россия считается более надёжным партнёром. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

Власти Индии, по словам министра обороны Раджеша Кумара Сингха, не прекращают диалог с неназванным контрагентом по вопросу закупки нового воздушного судна.

При этом отставной маршал авиации Анил Чопра подчеркнул важность выбора партнёра, который не будет оказывать излишнее давление на Индию в процессе сотрудничества. По его мнению, это обстоятельство исключает возможность сотрудничества с США по программе F-35, делая Су-57 единственным подходящим вариантом для Индии.