Россия обсудила с Индией поставки ЗРК С-400 в сжатые сроки

Министры обороны России и Индии, Андрей Белоусов и Раджнатх Сингх, провели важные переговоры в китайском Циндао, сосредоточившись на расширении военного сотрудничества между двумя странами. В центре обсуждений оказались поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, а также модернизация и обновление индийских истребителей Су-30 MKI.

По словам представителей индийского военного ведомства, встреча прошла на фоне операции «Синдур», что подчеркнуло необходимость ускоренного наращивания оборонного производства, особенно в сферах противовоздушной обороны, ракет класса «воздух-воздух» и авиационной техники.

«Поставка систем С-400, модернизация Су-30 MKИ и закупка критически важной военной техники в сжатые сроки были одними из ключевых тем встречи», — отметили в ведомстве.

Стороны уделили особое внимание срочным закупкам критически важной военной техники, что стало одним из ключевых пунктов переговоров. Кроме того, обсуждались актуальные вопросы геополитики, борьба с трансграничным терроризмом и укрепление российско-индийского военного партнёрства.