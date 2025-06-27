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27 июня, 07:06

В Минобороны Украины объяснили, как сбитая системами ПВО ракета упала на дом

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ДСНС Украина

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ДСНС Украина

В Киеве в ночь на 23 июня произошло обрушение многоэтажного дома в результате падения сбитой ракеты. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью радио NV.

По информации интернет-издания «Украинская правда», инцидент произошёл в Шевченковском районе Киева. Сейчас на месте работают спасатели, разбирающие завалы со второго по пятый этажи. В соседних подъездах взрывной волной выбило окна. Игнат пояснил, что падение ракеты стало следствием работы систем ПВО.

«В ночь на 23 июня подъезд жилой многоэтажки в Шевченковском районе был повреждён сбитой ракетой. При прямом попадании последствия были бы ещё хуже», — заявил Игнат.

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Ранее Life.ru рассказал, что уже не раз украинская система ПВО наносила удары по жилым кварталам Киева. Это происходит из-за того, что в арсенале ВСУ есть советские зенитные комплексы. Они лишь частично модернизированы украинскими специалистами.

Наталья Афонина
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