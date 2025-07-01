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1 июля, 09:11

Индии пророчат серьёзные проблемы из-за российских С-400

TNI: Покупка Индией истребителей F-35 маловероятна из-за российских С-400

Системы ПВО С-400. Обложка © РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона

Системы ПВО С-400. Обложка © РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона

Покупка Индией американских истребителей F-35 маловероятна, пока страна использует российские системы ПВО С-400. Об этом пишет издание The National Interest.

По словам обозревателя Питера Сучиу, администрация президента США Дональда Трампа активно продвигала американское вооружение на индийский рынок, не исключая перспективу продажи Индии истребителей F-35.

«Однако может возникнуть проблема: Индия начала эксплуатировать российскую систему ПВО С-400, которая несовместима с истребителем-невидимкой, о чём Вашингтон и НАТО предупредили Дели», — указано в публикации.

Автор статьи отмечает, что приобретение Турцией С-400 привело к отказу США от поставок истребителей F-35. Он также указывает на то, что Индия столкнулась с осложнениями в отношениях с Вашингтоном после покупки аналогичной системы. В частности, Сучиу ссылается на предупреждение, сделанное в 2021 году министром обороны США Ллойдом Остином в адрес его индийского коллеги Раджнатха Сингха о возможных последствиях приобретения С-400. При этом журналист подчёркивает популярность С-400 на мировом рынке вооружений, называя её одной из самых востребованных боевых систем.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с Трампом тему использования российских С-400. По его словам, этот вопрос уже закрыт. Вместо этого внимание было сосредоточено на вопросах, касающихся F-35.

Наталья Демьянова
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