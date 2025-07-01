Индии пророчат серьёзные проблемы из-за российских С-400

Автор статьи отмечает, что приобретение Турцией С-400 привело к отказу США от поставок истребителей F-35. Он также указывает на то, что Индия столкнулась с осложнениями в отношениях с Вашингтоном после покупки аналогичной системы. В частности, Сучиу ссылается на предупреждение, сделанное в 2021 году министром обороны США Ллойдом Остином в адрес его индийского коллеги Раджнатха Сингха о возможных последствиях приобретения С-400. При этом журналист подчёркивает популярность С-400 на мировом рынке вооружений, называя её одной из самых востребованных боевых систем.