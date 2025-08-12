Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 16:57

Пятеро детей ранены при атаке FPV-дрона в Белгородской области

Гладков: Пятеро детей ранены в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

Частный дом в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области подвергся атаке FPV-дрона. В результате инцидента пострадали пятеро детей, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Пятеро детей получили травмы»,говорится в сообщении глав региона.

С помощью попутного транспорта пострадавших детей — четырёх девочек (4, 6, 9, 16 лет) и 14-летнего мальчика — оперативно доставили в местную ЦРБ. Медики подтвердили у всех минно-взрывные и баротравмы.

После оказания неотложной помощи дети будут перевезены в детскую областную клиническую больницу. По словам Гладкова, дом серьёзно пострадал от взрыва — пробита кровля, потолок и разбиты все стёкла.

Власти Коми рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА на регион
Власти Коми рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА на регион

Ранее стало известно, что четыре ребёнка в Горловке (ДНР) получили ранения после того, как украинский дрон сбросил на боеприпас на мирных жителей. О состоянии пострадавших ничего не сообщалось.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Дети
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar