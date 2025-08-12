Пятеро детей ранены при атаке FPV-дрона в Белгородской области

Частный дом в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области подвергся атаке FPV-дрона. В результате инцидента пострадали пятеро детей, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Пятеро детей получили травмы», — говорится в сообщении глав региона.

С помощью попутного транспорта пострадавших детей — четырёх девочек (4, 6, 9, 16 лет) и 14-летнего мальчика — оперативно доставили в местную ЦРБ. Медики подтвердили у всех минно-взрывные и баротравмы.

После оказания неотложной помощи дети будут перевезены в детскую областную клиническую больницу. По словам Гладкова, дом серьёзно пострадал от взрыва — пробита кровля, потолок и разбиты все стёкла.