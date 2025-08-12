Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 15:06

Власти Коми рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА на регион

Гольдштейн: В Ухте устраняют последствия атаки украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

В Коми ликвидируют последствия первой с начала спецоперации (СВО) атаки украинских БПЛА на регион. Как сообщил врио главы республики Ростислав Гольдштейн, проблем с поставками топлива на фоне происшествия не ожидается.

«Ситуация находится под контролем властей», — отметил он.

Гольдштейн также напомнил, что 12 августа в Ухте вновь объявляли режим беспилотной опасности, к настоящему времени он снят. Все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме, ведётся постоянный мониторинг обстановки.

В аэропорту Ухты введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов
В аэропорту Ухты введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов

Ранее сообщалось, что в республике Коми приостановили работу мобильного интернета в целях безопасности. Жителям региона рекомендовали пользоваться Wi-Fi-сетями для выхода в интернет.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar