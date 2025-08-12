Власти Коми рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА на регион
Гольдштейн: В Ухте устраняют последствия атаки украинских БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
В Коми ликвидируют последствия первой с начала спецоперации (СВО) атаки украинских БПЛА на регион. Как сообщил врио главы республики Ростислав Гольдштейн, проблем с поставками топлива на фоне происшествия не ожидается.
«Ситуация находится под контролем властей», — отметил он.
Гольдштейн также напомнил, что 12 августа в Ухте вновь объявляли режим беспилотной опасности, к настоящему времени он снят. Все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме, ведётся постоянный мониторинг обстановки.
Ранее сообщалось, что в республике Коми приостановили работу мобильного интернета в целях безопасности. Жителям региона рекомендовали пользоваться Wi-Fi-сетями для выхода в интернет.