Власти Коми рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА на регион

В Коми ликвидируют последствия первой с начала спецоперации (СВО) атаки украинских БПЛА на регион. Как сообщил врио главы республики Ростислав Гольдштейн, проблем с поставками топлива на фоне происшествия не ожидается.

«Ситуация находится под контролем властей», — отметил он.

Гольдштейн также напомнил, что 12 августа в Ухте вновь объявляли режим беспилотной опасности, к настоящему времени он снят. Все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме, ведётся постоянный мониторинг обстановки.