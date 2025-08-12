Встреча Путина и Трампа
12 августа, 09:12

В аэропорту Ухты введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов

Обложка © Wikipedia / Николай Зиновьев

В аэропорту Ухты в Республике Коми ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация, подчеркнув, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорт Ухта. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.

Ограничительные меры введены с целью повысить безопасность воздушного движения в аэропорту Ухты. Пока не сообщается, насколько долго продлятся ограничения и как это повлияет на расписание рейсов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели аэропорты Владикавказа (Беслан) и Калуги (Грабцево). Меры были также направлены на обеспечение безопасности полётов. А аэропорт Домодедово вновь работает в штатном режиме.

Милена Скрипальщикова
