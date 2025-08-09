Сотни людей на полу: Появилось видео коллапса в аэропорту Сочи из-за задержания 80 рейсов
SHOT: В аэропорту Сочи люди на полу ждут 80 отложенных вылетов и прилётов
Аэропорт Сочи продолжает испытывать серьёзные трудности: около 30 вылетов и 50 прилётов оказались отложены. Пассажиры вынуждены проводить часы в ожидании — многие располагаются прямо на полу и лестницах, которые уже не справляются с наплывом людей. Среди них — уставшие дети, которых родители кормят и успокаивают с определённой периодичностью. Об этом сообщает SHOT.
Коллапс в аэропорте. Видео © Telegram / SHOT
Причиной масштабного сбоя стал режим ограничений, введённый накануне из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. В результате 26 самолётов были перенаправлены на запасные аэродромы. Вечером и ночью над Краснодарским краем силы безопасности уничтожили 15 дронов, что позволило снять ограничения и начать постепенное восстановление работы аэропорта.
Тем временем временные ограничения на приём и отправку рейсов сохраняются в ряде других региональных аэропортов — Владикавказе, Казани, Калуге, Нижнекамске, Ижевске, Самаре и Ульяновске. Авиационная система страны продолжает работать в условиях повышенной готовности, реагируя на новые вызовы безопасности.
Ранее Life.ru сообщал, что в шести российских аэропортах ввели план «Ковёр». Речь идёт о Владикавказе, Казани, Калуге, Нижнекамске, Самаре и Ульяновске. Однако потом калужскую и саратовскую воздушные гавани открыли, но ограничения ввелись в ижевском аэропорте.
Обложка © Telegram / SHOT