Сотни людей на полу: Появилось видео коллапса в аэропорту Сочи из-за задержания 80 рейсов

Аэропорт Сочи продолжает испытывать серьёзные трудности: около 30 вылетов и 50 прилётов оказались отложены. Пассажиры вынуждены проводить часы в ожидании — многие располагаются прямо на полу и лестницах, которые уже не справляются с наплывом людей. Среди них — уставшие дети, которых родители кормят и успокаивают с определённой периодичностью. Об этом сообщает SHOT.

Коллапс в аэропорте. Видео © Telegram / SHOT

Причиной масштабного сбоя стал режим ограничений, введённый накануне из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. В результате 26 самолётов были перенаправлены на запасные аэродромы. Вечером и ночью над Краснодарским краем силы безопасности уничтожили 15 дронов, что позволило снять ограничения и начать постепенное восстановление работы аэропорта.